Ближний Восток: Израиль закрепляется на юге Ливана и продвигается в Сирии

Операции «под чужим флагом» – неизменно удобный предлог для сохранения оккупации и расширения её зоны Дипломатическое давление международного сообщества и арабских стран на Израиль с целью прекращения его нападений не было исчерпано, заявил 26 марта премьер-министр Ливана Наваф Салам.