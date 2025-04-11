Ближний Восток: Израиль закрепляется на юге Ливана и продвигается в Сирии

Операции «под чужим флагом» – неизменно удобный предлог для сохранения оккупации и расширения её зоны Дипломатическое давление международного сообщества и арабских стран на Израиль с целью прекращения его нападений не было исчерпано, заявил 26 марта премьер-министр Ливана Наваф Салам.
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