ЕС требует от Армении сократить связи с Россией, — СВР России

Евросоюз требует от Армении сократить связи с Россией, сообщает СВР России. Пресс-бюро Службы внешней разведки информирует: по поступающей в СВР информации, в Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне Евразийского экономического союза.