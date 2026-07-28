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ЕС требует от Армении сократить связи с Россией, — СВР России

ЕС требует от Армении сократить связи с Россией, — СВР России

Евросоюз требует от Армении сократить связи с Россией, сообщает СВР России. Пресс-бюро Службы внешней разведки информирует: по поступающей в СВР информации, в Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне Евразийского экономического союза.

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