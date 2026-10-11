У клиентов «Алора» осталось две недели

У одного из старейших игроков на брокерском рынке отозвали депозитарную лицензию. Теперь клиенты не могут получить купоны и дивиденды и сталкиваются с проблемами при переводе бумаг в другие депозитарииИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.