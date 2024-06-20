Беглов снова предложил кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Петербурга

Алексей Тан

Вообще то... СФ (совет федерации) Упразднять не обходимо!!... так как этот ИУДЕЙСКИЙ институт, созданный сразу после РАССТРЕЛА Дома Советов в 93-ем,.... и "сенаторы" депутаты там не избираются.... а НАЗНАЧАЮТСЯ с низу!... теми!, ... у кого есть влияние и деньги... и народ, население, в этот "список" не входят.... и Матвиенко не от населения и тем более!... не от народа.