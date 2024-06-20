Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил в качестве кандидата в сенаторы от правительства города Валентину Матвиенко, которая сейчас занимает пост председателя Совета Федерации.
Беглов снова предложил кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Петербурга
Комментарии
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Алексей Тан
Вообще то... СФ (совет федерации) Упразднять не обходимо!!... так как этот ИУДЕЙСКИЙ институт, созданный сразу после РАССТРЕЛА Дома Советов в 93-ем,.... и "сенаторы" депутаты там не избираются.... а НАЗНАЧАЮТСЯ с низу!... теми!, ... у кого есть влияние и деньги... и народ, население, в этот "список" не входят.... и Матвиенко не от населения и тем более!... не от народа.
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17 час.
SC
Serg Che
Не от твоего народца Валя?? Бедняжко)) А Советы твои иудины к чему приплёл?? Чем они лучше?))
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16 час.
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