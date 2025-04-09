Хвича, Райс, Левандовски и Бастони номинированы на приз игроку недели в ЛЧ

После первых четвертьфинальных матчей на приз номинированы: – Хвича Кварацхелия из «ПСЖ», забивший «Астон Вилле»; – Алессандро Бастони из «Интера»; – Деклан Райс из «Арсенала» с двумя голами «Реалу» со штрафных; – Роберт Левандовски из «Барселоны», сделавший дубль в матче с «Боруссией».