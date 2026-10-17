«Факел» после отставки главного тренера в Кубке обыграл «Краснодар» со счётом 2:0, а руководить командой на матче с «Крыльями Советов» снова будет тренер молодежной команды Алексей Ребко.
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