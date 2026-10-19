Дональд Трамп, обращаясь к американцам, заявил, что в случае победы демократов на промежуточных выборах в конгресс в Америке начнутся тёмные века.
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Сорос пытался УБИТЬ Трампа и где ответ по 3 Закону природы! А то 9 ВОЙН остановил?! ХИ-ХИ!
Общие рассуждения верные и вариант "близкой к классическому фашистскому понятию корпоративного государства" достаточн верно определяет позицию "глобалистов" на Западе.
Отсюда все эти G7 и G20 (нужно ли нам поддерживать такой формат - тоже вопрос). Именно "финансовый капитал" должен создать доминирование избранных - для остальных государств уготовлена роль "обслуживающих", когда их "элита" может пользоваться преимуществами жизни среди "избранных".
Как чётко в Германии национал-социалистическая партия приняла идею фашизма. Но ведь НСДАП зародилась в 1919 году как Немецкая рабочая партия (DAP) в Мюнхене, но уже в 1920 году не просто переняла идеи фашизма, а создала на их основе собственную тоталитарную идеологию с верховенством «высшей расы» и расширению «жизненного пространства».
Трамп понял схему Сороса, а наше руководство как? Не факт, что все либералы соросники покинули нашу территорию. Вон, что творится на ТВ, СМИ. И ЛГБТ-тэшники пока притихли, особо не высовываются. Но мы-то знаем всех их в лицо и чуть ли не каждый день видим по ТВ. Пора серьезно заниматься этим вопросом. Идет война и хватит либералам устраивать самим себе праздники, участвуя в очередных шоу.