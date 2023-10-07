Вратарь с русскими корнями попал в заявку сборной Италии на матчи отбора Евро-2024

Иван Проведель попал в заявку сборной Италии на октябрьские матчи квалификации Евро-2024. Тренерский штаб сборной Италии определился со списком игроков, которые прибудут на октябрьские матчи национальной команды.
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