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VK Cloud запускает решение для построения платформ разработки ПО

VK Cloud запускает решение для построения платформ разработки ПО – Dev Platform. Встроенные инструменты позволяют управлять всем процессом создания продукта: от идеи и проектирования до написания и проверки кода, тестирования и запуска на пользователей.

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