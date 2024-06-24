VK Cloud запускает решение для построения платформ разработки ПО – Dev Platform. Встроенные инструменты позволяют управлять всем процессом создания продукта: от идеи и проектирования до написания и проверки кода, тестирования и запуска на пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)