В пригороде Челябинска затопило оживленную магистраль

Одна из двух дорог, связывающих Старокамышинск с центром Копейска, ушла под воду. Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром 2 апреля участок дороги, связывающей копейский поселок Старокамышинск с центром города оказался затоплен.
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