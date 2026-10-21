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Хоккеистка Наоми Буше перешла в «Динамо-Неву». Срок соглашения рассчитан на один сезон. Последние четыре сезона центрфорвард играла за команду Йельского университета в канадской студенческой лиге.