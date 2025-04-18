Эксперт предположил сохранение пошлин на импорт в США после визита Мелони

Визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Соединенные Штаты и встреча с президентом США Дональдом Трампом 17 апреля — это показатель того, что Европейский союз за прошедшие несколько месяцев после прихода новой американской администрации не подобрал к ней подхода, считает старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин.
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