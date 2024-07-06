Театр абсурда
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Театр абсурда

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Основной финал такого нарратива: будет Крым, но потом

Основной финал такого нарратива: будет Крым, но потом

Хороший пост Андрея Медведева (https://t.me/MedvedevVesti/17. о якобы мирных нарративах нелегитимного киевского руководства.

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