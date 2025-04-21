В Америке крутят шедевр от русского гения! Капризов выдал супертрюк, но победу забрал сенсационный герой с Урала

«Вегас» повел в серии с «Миннесотой».В серии «Вегаса» и «Миннесоты» фаворитом заслуженно считаются «Голден Найтс», все-таки они зашли в плей-офф со второго места в Западной конференции, а соперник лишь с седьмого.
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