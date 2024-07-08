Боец ВСУ, угнавший танк для ВС России, вдохновил украинских солдат на сдачу в плен

Украинские военнослужащие сдались в плен русским, последовав примеру сослуживца, угнавшего танк.Несколько украинских военнослужащих, оказавшихся в безвыходной ситуации и в угнетённом состоянии, последовали примеру своего сослуживца, который угнал танк ВСУ, доехал до русских позиций и сдался в плен.