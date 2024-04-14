Глава МИД Ирана: новой операции против Израиля не будет, если он не нападет

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел в воскресенье телефонный разговор с главой турецкой дипломатии Хаканом Фиданом, в ходе которого заявил, что предпринятая в ночь на 14 апреля операция против Ирана завершена и новой не планируется, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в Турции.