В ХМАО - Югре полицейские выявили факты получения и дачи взяток за освобождение от военной службы

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Нижневартовску установили, что в период с 2020 по 2023 год председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата города Нижневартовска и Нижневартовского района и трое сотрудников учреждений здравоохранения получали через посредника взятки от жителей Нижневартовска и Нижневартовского района за получение результатов медицинских обследований, дающих основания для признания призывников негодными или ограниченно годными к прохождению военной службы.