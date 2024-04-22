«Люда чисто для прикрытия»: как и на что Валерий Леонтьев живёт сегодня в США, и кто его жена

Искромётная карьера Валерия Леонтьева заслуживает отдельной книги! Ведь рассказать тут действительно есть о чём: бедный паренёк из села Усть-Уса, который мечтал стать океанологом, передумал поступать в ГИТИС и долгое время был разнорабочим, внезапно связывает себя с музыкой.
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