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Копилка советов на каждый день

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Живые амулеты

Живые амулеты

Квартира, в которой нет ни одного цветочного горшочка, кажется пустой и холодной. Растения обогащают воздух наших жилищ кислородом, радуют глаз яркими красками, чахнут, когда о них забывают, и благодарно цветут или зеленеют, если вы постоянно помните о них, ухаживаете, любуетесь.

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