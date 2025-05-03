Живые амулеты

Квартира, в которой нет ни одного цветочного горшочка, кажется пустой и холодной. Растения обогащают воздух наших жилищ кислородом, радуют глаз яркими красками, чахнут, когда о них забывают, и благодарно цветут или зеленеют, если вы постоянно помните о них, ухаживаете, любуетесь.
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