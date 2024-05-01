Бесплатный файтинг Brawlhalla получит кроссовер с Star Wars и обновление 8.08 Наконец-т...

Бесплатный файтинг Brawlhalla получит кроссовер с Star Wars и обновление 8.08Наконец-то ситхи предстанут перед джедаями, наконец-то они отомстят! Представляем свирепого ученика Дарта Сидиуса – Дарта Мола, который присоединяется к Brawlhalla в качестве мифического кроссовера! Он приезжает как раз вовремя, чтобы отпраздновать 4 мая.
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