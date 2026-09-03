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Тульский водоканал почти за 4,5 млн рублей построит канализацию в Хомяково

Тульский водоканал почти за 4,5 млн рублей построит канализацию в Хомяково

В поселке Хомяково в Тульской области построят канализационную насосную станцию почти за 4,5 миллиона рублей.

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