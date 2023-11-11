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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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"Украинская армия разгромлена. Пойдут на Одессу". Немецкий генерал

"Украинская армия разгромлена. Пойдут на Одессу". Немецкий генерал

У всех западных военачальников одна и та же болезнь. Пока они на службе и действуют по жестким циркулярам - у них побеждает Украина.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Надеюсь, что Одессу, Харьков, Николаев... надо возвращать России знает не только немецкий генерал?
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17 час.
VG
Vasily Golov
ВСУ вошли в Авдеевку в ноябре 2015г.Атаковали батареи к коксом на Коксохимкомбинате.Бойцы СВО штурмуют укрепления на комбинате.Сколько месяцев длится штурм?
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15 час.

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