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Атака на Саратовскую область: противник заявляет, что целился в НПЗ и аэродром

Атака на Саратовскую область: противник заявляет, что целился в НПЗ и аэродром

В ночь на вторник противник нанёс удары вглубь территории России. Одним из регионов, подвергшимся атаке, стала Саратовская область.

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