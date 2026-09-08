Атака на Саратовскую область: противник заявляет, что целился в НПЗ и аэродром

В ночь на вторник противник нанёс удары вглубь территории России. Одним из регионов, подвергшимся атаке, стала Саратовская область.
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