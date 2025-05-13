Бойцы спецназа уничтожили гексакоптеры "Баба-яга" на красноармейском направлении

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Военные соединения спецназа группировки войск "Центр" выработали эффективную тактику противодействия тяжелым гексакоптерам ВСУ типа "Баба-яга" на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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