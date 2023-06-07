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Дуда призвал НАТО разрушить союз России и Белоруссии

Дуда призвал НАТО разрушить союз России и Белоруссии

Президент Польши Анджей Дуда призвал союзников по НАТО противостоять союзу России и Белоруссии. На выступлении во время саммита «девятки» в Братиславе он заявил, что действия «режима Лукашенко» в Белоруссии дестабилизируют ситуацию в регионе.

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