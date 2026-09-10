На Дом быта в Орле повесили медиаэкран

На Дом быта в Орле повесили огромный медиаэкран. Он заменил старый выцветший баннер, который скрывал от глаз орловцев страшный фасад здания.
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