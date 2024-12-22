Уникальный китайский «iPhone на винде»: Ретроспектива Meizu M8 или как производитель MP3-плееров решил сделать свой айфон

﻿﻿В 2007 году небольшая компания Meizu, занимавшаяся разработкой MP3-плееров, решила бросить вызов самой Apple и разработать смартфон, который не только копировал iPhone по дизайну, но был даже круче своего оригинального брата! Недавно один из моих подписчиков подарил мне легендарный Meizu M8, и зная мою любовь к различным устройствам на WinMobile и Windows CE, я решил написать ретроспективную статью о том, какой самый крутой «клон» оригинального iPhone! ❯ Предисловие в 2007 году, когда на рынке доминировали Nokia, Motorola и Sony Ericsson, Apple выпустила свой первый смартфон — iPhone 2G.