Маск спрогнозировал падение ВСУ в случае отключения Starlink для Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать линию фронта в зоне конфликта с российскими войсками, если потеряют доступ к спутниковому интернету Starlink, который предоставляет компания американского бизнесмена Илона Маска.
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