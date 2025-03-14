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Царьград

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Им Канаду, нам – Крым. "Большая сделка" между Россией и США оставит Европу в стороне

Им Канаду, нам – Крым. "Большая сделка" между Россией и США оставит Европу в стороне

Политолог Марат Баширов поделился интересным прогнозом. По его мнению, "большая сделка" между Россией и США будет выгодна обеим сторонам.

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