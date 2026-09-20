Андрей Кондратьев: «Тавышларны санау 14 мең күзәтүче катнашында узачак»

20 сентябрьдә 12:00 сәгатькә Татарстанда сайлаучыларның 64,5 проценты тавыш биргән. 10:00 сәгатьтә бу күрсәткеч 60,6 процент булган.
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