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«С 5 августа мы прекращаем работу»: WhatsApp предупредил пользователей о переменах

«С 5 августа мы прекращаем работу»: WhatsApp предупредил пользователей о переменах

«С 5 августа мы прекращаем работу»: WhatsApp предупредил пользователей о переменах Ольга ВайленкоС 5 августа 2024 года популярное приложение для обмена сообщениями WhatsApp станет недоступным на ряде устаревших моделей смартфонов.

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