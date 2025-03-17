Врач Дианова рассказала, что отказ от фруктов и овощей грозит проблемами с ЖКТ

Врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и специалист по пищевому поведению Нурия Дианова рассказала «Москве 24», что отказ от от овощей и фруктов может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.
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