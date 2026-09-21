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Россия рассчитывает удвоить долю на мировом рынке угля к 2050 году

Россия рассчитывает удвоить долю на мировом рынке угля к 2050 году

Объем добычи угля в России планируют увеличить до 662 млн тонн в год, экспорт - до 350 млн тонн. Основной прирост обеспечат проекты в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

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