Князь-опричник Афанасий Вяземский

Это изображение опричников на картине неизвестного художника можно увидеть в музее-заповеднике «Александровская слобода» Сегодня мы продолжим рассказ о знаменитых опричниках Ивана Грозного и поговорим об Афанасии Ивановиче Вяземском.
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