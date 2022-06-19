Медвежий угол

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Спасёт ли современную Россию сталинская модель экономики?

Спасёт ли современную Россию сталинская модель экономики?

В российском обществе всегда был спрос на справедливость. Как известно при капитализме она действуют лишь в отношении властного меньшинства.

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