Зрада в Раде: Русским не нужны переговоры. Они эффективно наступают

У Российской Федерации на данный момент нет необходимости в заморозке боевых действий на Украине. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил член комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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