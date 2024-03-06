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Петр Пелз: Агрессивные планы Запада дают РФ право рассуждать о ядерном ударе

Петр Пелз: Агрессивные планы Запада дают РФ право рассуждать о ядерном ударе

Экс-глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что действия Европы и Соединенных Штатов Америки и риторика политиков Запада в отношении Российской Федерации лишь приближают человечество к ядерной войне.

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