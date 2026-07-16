На Украине начались массовые протесты после увольнения министра обороны

Акции протеста проходят в городах по всей стране. Полиция пока ведёт себя спокойно.В ряде украинских городов вспыхнули массовые акции протеста в связи с решением президента Владимира Зеленского уволить министра обороны Михаила Фёдорова.
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