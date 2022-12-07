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Более 900 граждан Республики Бурятия были призваны на военную службу в рамках осеннего призыва 2022

Более 900 граждан Республики Бурятия были призваны на военную службу в рамках осеннего призыва 2022

Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены в запас в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленные сроки.

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