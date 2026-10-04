Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Русский учебник»: какая школьная программа была на оккупированных немцами территориях 

Лето 1941 года. Советские школьники ушли на каникулы, не зная, что для многих из них возвращение за парту отложится на годы — или не состоится вовсе.

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