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Японцы впервые запустили в космос деревянный спутник

Японцы впервые запустили в космос деревянный спутник

Первый в мире деревянный спутник был успешно отправлен в космос с помощью грузового корабля SpaceX Dragon, сообщили разработчики.

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