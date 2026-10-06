Психолог Пахомова объяснила, почему люди скрывают покупки от партнера

Люди часто утаивают траты не из-за цены вещи, а из страха перед реакцией близкого человека. Об этом рассказала экзистенциальный психолог Елена Пахомова, сообщает газета «Известия» .
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