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Психолог Пахомова объяснила, почему люди скрывают покупки от партнера

Психолог Пахомова объяснила, почему люди скрывают покупки от партнера

Люди часто утаивают траты не из-за цены вещи, а из страха перед реакцией близкого человека. Об этом рассказала экзистенциальный психолог Елена Пахомова, сообщает газета «Известия» .

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