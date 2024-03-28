Mars Express совершил 25-тысячный виток на орбите Марса и прислал великолепный снимок

Изображение Марса, сделанного орбитальным аппаратом Mars Express 19 октября 2023 года / © ESA / DLR / FU Berlin Mars Express, который работает на орбите вокруг Красной планеты с конца 2003 года, 19 октября прошлого года совершил 25-тысячный виток вокруг Красной планеты, однако изображение, сделанное в честь этого юбилейного события, ESA опубликовало только 27 марта 2024 года.