Снаряд времен Великой Отечественной нашли в поле под Глазовом

На место находки выехала группа разминирования ОМОН. Специалисты инженерно-технического подразделения ведомства установили, что обнаруженный предмет не что иное как 102 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны с взрывателем.
На место находки выехала группа разминирования ОМОН. Специалисты инженерно-технического подразделения ведомства установили, что обнаруженный предмет не что иное как 102 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны с взрывателем.
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