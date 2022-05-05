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Снаряд времен Великой Отечественной нашли в поле под Глазовом

Снаряд времен Великой Отечественной нашли в поле под Глазовом

На место находки выехала группа разминирования ОМОН. Специалисты инженерно-технического подразделения ведомства установили, что обнаруженный предмет не что иное как 102 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны с взрывателем.

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