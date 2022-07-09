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Турция – США: о возможном российском контексте «битвы» за F-16

Турция – США: о возможном российском контексте «битвы» за F-16

Недавнее подписание в ходе Мадридского саммита турецко-шведско-финляндского Меморандума об условиях присоединения двух северных стран к Альянсу стало прологом к новой серии двусторонних американо-турецких переговоров высокого уровня.

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