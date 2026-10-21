КУРСК, 21 октября. /ТАСС/. Расчет беспилотных систем (БПС) 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожил замаскированное укрытие с живой силой ВСУ в Сумской области на линии боевого соприкосновения (ЛБС).
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