Свобода за 1800 долларов: в Одесской области задержали большую группу уклонистов

Более десятка украинцев пытались выехать на территорию Приднестровья.Жители Одесской области сообщают, что минувшей ночью сотрудники госпогранслужбы Украины задержали в Подольском районе 17 украинцев, пытавшихся сбежать в Приднестровье от мобилизации.