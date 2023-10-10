Свобода за 1800 долларов: в Одесской области задержали большую группу уклонистов

Более десятка украинцев пытались выехать на территорию Приднестровья.Жители Одесской области сообщают, что минувшей ночью сотрудники госпогранслужбы Украины задержали в Подольском районе 17 украинцев, пытавшихся сбежать в Приднестровье от мобилизации.
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