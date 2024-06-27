Россиянам раскрыли главные правила профилактики половых инфекций

Существует множество способов минимизировать риск получить половые инфекции, рассказала акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук, ведущий специалист многофункциональной клиники KindCare в Дубае Сурае Назарова.
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