Трамп сравнил удары Байдена по Йемену с «позорным» уходом из Афганистана

Бизнесмен и политик Дональд Трамп раскритиковал действующего американского президента Джо Байдена за авиаудары по Йемену, сравнив нынешние действия США с «самым позорным в истории страны моментом вывода войск из Афганистана», пишет 12 января CNN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии