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Никогда не лечите простуду луком и молоком с мёдом: Эксперты предостерегли от опасности

Никогда не лечите простуду луком и молоком с мёдом: Эксперты предостерегли от опасности

По данным ОСН, противовирусные препараты могут причинить вред организму, если не подходить к лечению с умом"Общественная служба новостей" подготовила список рекомендаций, которые помогут быстрее вылечить грипп и простуду.

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