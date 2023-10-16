Никогда не лечите простуду луком и молоком с мёдом: Эксперты предостерегли от опасности

По данным ОСН, противовирусные препараты могут причинить вред организму, если не подходить к лечению с умом"Общественная служба новостей" подготовила список рекомендаций, которые помогут быстрее вылечить грипп и простуду.
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